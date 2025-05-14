Звание «Лучший по профессии» присвоено опрессовщику кабелей и проводов завода «ЭМ-КАБЕЛЬ»

3 часа назад
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Источник:
ООО ЭМ-КАБЕЛЬ
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В Мордовии состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению победителей конкурса «Лучший по профессии». В Большом зале Дома Республики собрались выдающиеся представители различных сфер деятельности региона, включая промышленность, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и образование.

Звание «Лучший по профессии» присвоено опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной в горячем состоянии цеха №2 ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Евгению Кренделеву. 

Евгений – ответственный сотрудник, добросовестно выполняющий свою работу. В его ежедневные обязанности входит наложение внутренней и наружной оболочки из поливинилхлорида и полиэтилена. В производстве кабеля используют самые современные и дорогостоящие материалы. Именно от того, насколько точно и правильно выбран инструмент, запрограммирована линия, зависит внешний вид кабеля, его соответствие заявленным стандартам и отсутствие брака в производстве. 

Своей повседневной работой Евгений продемонстрировал высокий уровень профессионализма и преданность делу, заслужив почетное звание «Лучший по профессии».

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ЭМ-КАБЕЛЬ
На территории Республики Мордовия успешно развивается Группа Компаний «Оптикэнерго», включающая на сегодняшний день 22 диверсифицированных предприятия. Промышленные предприятия группы специализируются на освоении и производстве высокотехнологичной инновационной продукции. По данным международной ассоциации «Электрокабель» Группа Компаний «Оптикэнерго» является одним из лидеров по производству кабельно-проводниковой продукции. ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», входящее в эту группу компаний – новое современное предприятие, начавшее свою деятельность 25 марта 2010 года.