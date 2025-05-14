Звание «Лучший по профессии» присвоено опрессовщику кабелей и проводов завода «ЭМ-КАБЕЛЬ»

В Мордовии состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению победителей конкурса «Лучший по профессии». В Большом зале Дома Республики собрались выдающиеся представители различных сфер деятельности региона, включая промышленность, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и образование.

Звание «Лучший по профессии» присвоено опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной в горячем состоянии цеха №2 ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Евгению Кренделеву.

Евгений – ответственный сотрудник, добросовестно выполняющий свою работу. В его ежедневные обязанности входит наложение внутренней и наружной оболочки из поливинилхлорида и полиэтилена. В производстве кабеля используют самые современные и дорогостоящие материалы. Именно от того, насколько точно и правильно выбран инструмент, запрограммирована линия, зависит внешний вид кабеля, его соответствие заявленным стандартам и отсутствие брака в производстве.

Своей повседневной работой Евгений продемонстрировал высокий уровень профессионализма и преданность делу, заслужив почетное звание «Лучший по профессии».