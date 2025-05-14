«Россети Кубань» заключили 153 договора с операторами связи на размещение ВОЛС

За первый квартал 2025 года компания «Россети Кубань» заключила с операторами связи 153 договора возмездного оказания услуг по размещению волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Для интернет-провайдеров монтаж ВОЛС на опорах ЛЭП – самый быстрый и наименее затратный способ строительства оптических линий связи. При наличии технической возможности, которая определяется расчетом веса кабеля и его натяжения между опорами, провайдер может на законных основаниях заключить договор на аренду опор с электросетевой компанией. В случае самовольного размещения интернет-кабеля неучтенная нагрузка на линии электропередачи может оказаться критической и привести к нарушению электроснабжения потребителей и стать причиной несчастных случаев. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и восстановительных работ на энергообъектах.

«Россети Кубань» призывают провайдеров узаконить ранее размещенные ВОЛС на объектах электросетевого комплекса. Механизм легализации незаконно установленного оборудования на опорах линий электропередачи проработан и требует минимальных действий со стороны операторов связи. Провайдерам необходимо: оформить заявку, получить технические условия на размещение линий связи, заключить договор предоставления доступа к ЛЭП для размещения оптоволокна, согласовать техническую документацию, подтверждающую безопасность совместного функционирования линии электропередачи и линий связи. После выполнения вышеуказанных мероприятий совместный подвес ВОЛС может быть выполнен на законных основаниях и с соблюдением всех требований безопасности.

Для пресечения неправомерной деятельности энергетики регулярно осуществляют мероприятия по выявлению фактов незаконного подвеса волоконно-оптического кабеля.

Напомним, ранее специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выявили и демонтировали незаконные подвесы волоконно-оптических линий связи на более 150 опорах ЛЭП в станице Северской и городе Горячий Ключ Краснодарского края.