Ростех открыл В2В-маркетплейс радиоэлектронной продукции и экспертизы

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех запустил новую цифровую B2B-платформу PCAT.ru для реализации продукции предприятий радиоэлектронного комплекса. Новая площадка позволит компаниям получить доступ к широкому спектру отечественных высокотехнологичных решений и уникальным компетенциям в режиме «одного окна».

PCAT.ru — единая цифровая платформа, которая объединяет более 650 отечественных продуктов и свыше 200 компетенций радиоэлектронной отрасли. Портал позволит российским компаниям легко находить замену импортным элементам, дорабатывать свои проекты с помощью технологических возможностей, интегрировать готовые блоки в состав собственных решений.

«„Росэл“ — современная компания, мы все время развиваемся и ищем новые инструменты и подходы для продвижения и сбыта своей продукции. Для этого мы создали удобную онлайн-платформу, где представлена вся линейка нашей гражданской радиоэлектронной продукции. Помимо готовых продуктов мы также предлагаем уникальные производственные компетенции, не раскрывая свои ноу-хау», — рассказал генеральный директор холдинга «Росэл», член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко.

Благодаря совмещению на одном ресурсе данных о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, инженерной экспертизе, производственных мощностях, рынку будет предоставлен полноценный инструмент для создания современных российских разработок и кросс-отраслевых решений.

Разработчиком и оператором PCAT.ru выступает компания «Национальные технологии» (входит в «Росэл»).

«Новая платформа обладает интуитивно понятным интерфейсом, обеспечивающим равные возможности для всех, кто заинтересован в приобретении отечественной радиоэлектроники. Система „одного окна“ позволит сделать заказ, получить консультацию, заказать обратный звонок и оперативно решить все вопросы через единого оператора», — прокомментировал генеральный директор компании «Национальные технологии» Константин Юнов.

У каждой позиции в каталоге есть карточка с подробной информацией о сферах применения, технических параметрах, подтверждающих сертификатах и данных о внесении в государственные реестры. Удобные инструменты поиска и сравнения помогут потребителям быстро подобрать оптимальный вариант, получить актуальные данные о ценах, а при необходимости — обратиться за консультацией к специалистам.