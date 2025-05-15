Системный оператор и НИК B5 «Релейная защита и автоматика» в числе лидеров по результатам оценки деятельности в рамках РНК СИГРЭ

Системный оператор занял второе место в рейтинге наиболее активных коллективных членов Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ, а возглавляемый компанией национальный исследовательский комитет (НИК) B5 «Релейная защита и автоматика» – третью строчку в рейтинге активности 16 национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ.

Результаты мониторинга активности участия коллективных и индивидуальных членов организации, а также национальных исследовательских комитетов в деятельности РНК СИГРЭ были представлены 14 мая на проходящей в Москве в АО «Россети Научно-технический центр» Отчетной конференции РНК СИГРЭ по итогам 50-й сессии СИГРЭ.

Почетные дипломы рейтингов главе Системного оператора Федору Опадчему и начальнику службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО «СО ЕЭС» руководителю НИК В5 «Релейная защита и автоматика» Евгению Сацуку вручил Председатель РНК СИГРЭ, Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров.

Мониторинг активности участия в деятельности РНК СИГРЭ проводился за период с сентября 2022 года по сентябрь 2024 года.

В числе основных критериев оценки деятельности коллективных членов РНК СИГРЭ – инициирование и участие в инновационных проектах включая участие в реализации национальных проектов и выполнение собственной Программы инновационного развития. При оценке также учитывались количество инициатив, в том числе участие в разработке и корректировке нормативно-правовых актов, национальных, межгосударственных, отраслевых и корпоративных стандартов и регламентов, методических указаний и руководящих документов. Кроме того, принималось во внимание количество членов НИК РНК СИГРЭ, создание и организация деятельности национальных проблемных рабочих групп по актуальным вопросам научно-технического и технологического развития отрасли, организация и проведение международных научно-практических конференций и коллоквиумов, участие представителей НИК РНК СИГРЭ в общих собраниях (коллоквиумах, сессиях), количество диссертационных и дипломных работ, защищенных членами НИК по тематическому направлению, взаимодействие с Молодежной секцией РНК СИГРЭ.