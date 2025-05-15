В Бурятии на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 1,7 млрд рублей

Власти Бурятии в ближайшие пять лет направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры республики 1,7 млрд рублей. Об этом сообщили в Минстрое республики.

"Будет направлено 1,7 млрд рублей. На эти средства планируется заменить теплосети, провести капитальный ремонт канализационных коллекторов, построить сети для резервирования тепловой нагрузки между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Улан-Удэ", - сообщили в министерстве.

Также будут увеличены мощности ТЭЦ-2 в Улан-Удэ, а в городе Северобайкальске планируется капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения. Все это будет сделано в том числе по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", пояснили в министерстве. Часть объектов в столице Бурятии обновят по мастер-плану Улан-Удэ.

Реконструкция ТЭЦ-2 - фактически достройка объекта - будет вестись до 2029 года. Эта станция будет вырабатывать не только тепло, но и электричество, что создаст резерв, позволяющий обеспечить энергомощностями Улан-Удэнскую агломерацию - столицу Бурятии и активно развивающиеся пригородные районы, где регистрируется возрастающая нагрузка на электросети: население активно переходит на электроотопление.

В 2025 году на электроотопление планируется перевести 160 домовладений. Пилотный проект перевода на электроотопление двух СНТ уже прошел государственную и экологическую экспертизу, в июне ожидается начало строительно-монтажных работ по обновлению электросетей.