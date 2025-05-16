РСПМ, ЛИСТ Спб и Петрокон собрали участников рынка цветных металлов в Санкт-Петербурге

15 мая в Санкт-Петербурге Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) совместно с компанией ЛИСТ Спб провели деловую поездку - круглый стол «Спотовый рынок проката цветных металлов и складская логистика». Мероприятие вызвало живой интерес среди участников рынка цветмета и собрало более 50 руководителей и специалистов различных компаний, среди которых: Алюминий Металлург РУС, Мценский завод ОЦМ, Кольчугинский завод специальных сплавов, ЦОМ МОСТ-1, Ростехком, Галактика, ЛИСТ Спб, ТК Актимиста, АЛКАМ ПЛЮС, АЛРОС, ГК София, ТД Интех, КЭМ, МеталлСервис, ПКФ Невский Алюминий, ПРИМА-ЦЕНТР, Промстройметалл, Промцветмет, РосЦветМет, СМК, Спецметпоставка, Спецсталь-ТПА, Уральская алюминиевая компания, Фолкон, Пилот Про и другие.

В рамках круглого стола участники обсудили баланс спроса и предложения по легкой и тяжелой группе цветных металлов, положение дел у производителей и поставщиков, ценовую конъюнктуру, влияние инфляции и ключевой ставки на бизнес и другие вопросы.

С сообщениями выступили: А. Романов (РСПМ), С. Буниц (Галактика), Р. Канеев (АМР), А. Башков (МОСТ-1), Д. Голиков (АЛКАМ ПЛЮС), А. Суворов (МЗОЦМ), О. Карпинская (Промцветмет), Е. Бугрышев (КЗСС), В. Дейхин (КЭМ), С. Архипов (Ростехком), А. Панченков (АЛРОС), В. Закатов (ПКФ Невский Алюминий) и А. Березкин (ЛИСТ Спб).

После круглого стола участники мероприятия ознакомились с работой сервисного металлоцентра ЛИСТ Спб: складской логистикой, хранением и отгрузкой металлопродукции, а также же увидели в действии широкий парк оборудования (резка, гибка, упаковка).

Далее состоялось посещение завода по производству алюминиевого профиля Петрокон, который расположен в Гатчинском районе Ленобласти. Познавательную экскурсию по производству, заводской лаборатории и цеху мехобработки провели сотрудники предприятия во главе с Юлией Лунгул, коммерческим директором.

По возвращению в Санкт-Петербург, на дружеском турнире по боулингу, были разыграны награды от компании ЛИСТ Спб. В личном зачете 1 место занял А. Романов (423 очка за 3 игры), 2 место - Е. Бугрышев (391 очко) и 3 место - А. Прохоров, комдир компании Фолкон (383 очка). Среди женщин лучший результат показала О. Карпинская (341 очко).

Фоторепортаж с поездки будет размещен на сайте РСПМ в начале следующей недели, а обзор по деловому мероприятию будет опубликован в июньском номере журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Санкт-Петербург в этом году еще раз примет участников рынка цветных металлов, только уже в большом и международном масштабе - с 11 по 14 ноября в Северной столице пройдет выставка «Металл-Экспо’2025». В рамках широкой деловой программы форума РСПМ 13 ноября проведет традиционный круглый стол поставщиков и потребителей сырья и проката цветных металлов.

А ближайшая встреча участников рынка цветных металлов состоится 18-19 сентября в Суздале на 14-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления». На второй день конференции запланирована экскурсионная поездка на промплощадки компаний-производителей проката цветных металлов в город Кольчугино.