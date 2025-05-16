Жилой комплекс для реализации программы реновации построят на Большой Марфинской улице по проекту КРТ

На северо-востоке столицы реорганизуют еще один участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения размещен на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На Большой Марфинской улице в рамках редевелопмента территории в 1,03 гектара планируется строительство современного жилого комплекса для реализации программы реновации общей площадью свыше 34 тысяч квадратных метров. Кроме того, предусмотрено благоустройство и озеленение участка будущей застройки. Это уже 22-й проект на северо-востоке столицы, проработанный городом и опубликованный на сайте Правительства Москвы. Всего в административном округе по программе комплексного развития территорий планируется реорганизовать участки общей площадью более 274 гектаров. Благодаря этому в округе будет создано 42,4 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Площадка находится рядом с парком «Останкино», Останкинской дубравой и Главным ботаническим садом имени Н.В. Цицина Российской академии наук.

Новостройка появится в районе с хорошо развитой инфраструктурой: неподалеку расположены школы и детские сады, взрослая и детская поликлиники, магазины, а также станция «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

«Общая площадь квартир в новостройках на участке, отведенном под комплексное развитие, составит свыше 21 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 700 москвичей. Здесь также сформируют удобную локальную улично-дорожную сеть, а во дворах обустроят спортивные и детские площадки. Таким образом, благодаря проекту комплексного развития территории москвичи получат не только современное жилье, но и качественную городскую среду», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи домов сделают нежилыми: здесь откроются предприятия торговли, общепита и сервисные службы.

В зданиях планируется оборудовать подземные паркинги. На придомовой территории установят уличные светильники и камеры видеонаблюдения.