Энергетики подключили к электросетям более 900 новых объектов в Центральной Якутии

С начала 2025 года Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) подключили к электросетям 921 нового потребителя. Присоединенная мощность составила 17,7 мегаватт.

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне и Года Защитника Отечества энергетики внесли вклад в подготовку общественных пространств к торжественным мероприятиям. Так, в Якутске увеличена максимальная мощность с 30 до 150 кВт для освещения в Парке Победы. В селе Бердигестях обеспечили условия для подключения к электросетям будущего сквера ветеранов боевых действий.

В рамках развития сферы образования энергетики обеспечили электроснабжением дополнительные здания Саха-политехнического лицея и Мохсоголлохской средней образовательной школы. Реализация данных проектов позволила создать комфортные условия для учащихся.

Также за данный период обеспечены условия для ввода нового жилья, в том числе в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В Якутске к электросетям подключено 7 многоквартирных домов и 4 жилых комплекса.

В селе Бестях Хангаласского улуса реализованы мероприятия для электроснабжения сетей водоснабжения. Объект реализован в рамках федерального проекта «Чистая вода».