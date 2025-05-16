Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава «Россети Кубань» Алексей Рыбин обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и исполняющий обязанности Генерального директора «Россети Кубань» Алексей Рыбин в рамках рабочей встречи в Краснодаре обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона в условиях объединения «Россети Юг» и «Россети Кубань», участие энергокомпании в реализации крупных инвестиционных проектов, задачи по обеспечению надежного электроснабжения потребителей региона.

– Вопросы энергоснабжения для Краснодарского края – большого и развивающегося региона – имеют одно из ключевых значений. Нам важно, чтобы объединение компаний не привело к снижению качества энергоснабжения и росту тарифов. Также надеемся, что совместные планы, которые мы ранее обсуждали с «Россети Кубань», будут выполнены. В частности, в рамках инвестиционной программы компании в развитие энергосистемы Кубани до 2029 года будет вложено почти 100 миллиардов рублей. Дополнительно важно определить планы опережающего развития электроэнергетики края и найти оптимальные решения, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Алексей Рыбин заверил, что все ранее взятые обязательства в рамках инвестпрограммы будут исполнены.

– Краснодарский край за три года стал лидером среди экономик России по темпам роста. Это накладывает ответственность и на нашу компанию. «Россети Кубань» – системообразующее предприятие. Летом 2024 года зафиксирован исторический максимум – свыше 6,1 тысячи мегаватт. Наша задача – бесперебойное электроснабжение. Но мы еще и крупный налогоплательщик. В региональный бюджет в виде налогов компания в прошлом году перечислила 2,4 миллиарда рублей, – рассказал Алексей Рыбин.

Вениамин Кондратьев отметил, что «Россети Кубань» – главный партнер края в сфере энергетики и в предыдущие годы многое сделал для улучшения качества электроснабжения.

В рабочей встрече также приняли участие вице-губернатор Евгений Пергун, руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края Сергей Милованов, первый заместитель Гендиректора «Россети Кубань» Эдгар Армаганян и заместитель Гендиректора по экономике и финансам «Россети Кубань» и «Россети Юг» Кирилл Иорданиди.