«Россети Московский регион» обеспечили необходимой электроэнергией газорегуляторный пункт в городском округе Серпухов

Специалисты компании «Россети Московский регион» подключили к электросетевой инфраструктуре газорегуляторный пункт (ГРП) вблизи р.п. Оболенск городского округа Серпухов. После ввода ГРП в эксплуатацию к нему будут подключены новые потребители р.п. Оболенск, где проживает более 5 тыс. человек.

Энергетики филиала «Южные электрические сети» совместно с администрацией городского округа Серпухов провели комплекс работ по определению трассы прохождения линий электропередачи и местам установки электрооборудования. Для выдачи необходимой электрической мощности энергетики построили трансформаторную подстанцию, установили трансформатор мощностью 16 кВА, проложили более 60 м кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кВ, выполнили подвес порядка 600 м провода 0,4 кВ до объекта газовой инфраструктуры. Также установлен измерительный комплекс со средствами учета электроэнергии, поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период.

Обеспечение газового объекта электроэнергией положительно скажется на экономическом развитии территории г.о. Серпухов, на которой расположены фармацевтические предприятия и Государственный научный центр прикладной микробиологии.