«Россети» внедрили новое отечественное оборудование на подстанции, питающей Новочеркасск

Завершилась реконструкция подстанции 220 кВ, которая обеспечивает электроснабжение одного из крупнейших городов Ростовской области – Новочеркасска. Стоимость работ составила более 400 млн рублей. На объекте установили новый автотрансформатор российского производства, который характеризуется высокими показателями надежности и эффективности. Мощность составила 125 МВА.

Оборудование оснащено высоковольтными вводами с твердой изоляцией, системой мониторинга, которая фиксирует малейшие отклонения и своевременно реагирует на изменения параметров трансформаторного масла. Кроме того, в рамках проекта внедрена комбинированная система охлаждения, позволяющая снизить расход электроэнергии на собственные нужды.

Автотрансформатор весит более 160 тонн. Для его доставки на подстанцию использовался специальный трал. Монтаж производился в условиях действующего объекта без ограничений электроснабжения потребителей.

Кроме того, на подстанции смонтировали новые трансформаторы тока и напряжения 10 кВ, микропроцессорные комплексы релейной защиты со встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварийных событий. Эти устройства также произведены в России. Они отличаются быстродействием и высокой точностью измерений.