Новосибирские энергетики выявили массовые нарушения подвесов оптики на электросетях

Энергетики зафиксировали масштабное нелегальное использование опор ЛЭП для размещения линий связи в Новосибирской области. Специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») в апреле провели очередную проверку электросетей и зафиксировали самовольное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 4 239 опорах в 45 населенных пунктах региона. При этом динамика угрожающе растет – за весь I квартал было выявлено порядка 9 тысяч опор с нарушением правил подвеса, а за первый месяц II квартала – почти 50% от этого количества.

Наибольшая концентрация нарушений отмечена в Новосибирске и райцентре Болотное. Несмотря на готовность сетевой организации к диалогу и простую процедуру легализации самовольных подвесов , операторы связи продолжают игнорировать правила и уклоняются от заключения официальных договоров.

Серьезную опасность представляет не только сам факт самовольного размещения ВОЛС, но и пренебрежение техническими требованиями при монтаже. Недобросовестные провайдеры не учитывают техническое состояние опор ЛЭП и дополнительные нагрузки, что может привести к аварийным ситуациям, вплоть до обрыва линий электропередачи и связи. Более того, несанкционированный подвес оборудования затрудняет проведение аварийно-восстановительных и профилактических работ энергетиками.

Компания «Россети Новосибирск» намерена ужесточить контроль за незаконным использованием энергообъектов. В арсенале мер – регулярные рейды и судебные иски против нарушителей.

Для легализации самовольных подвесов владельцам ВОЛС необходимо направить электронное письмо в сетевую организацию с просьбой о легализации и контактной информацией. После этого специалисты проведут совместную инвентаризацию и подготовят проект договора. Это позволит избежать рисков для электроснабжения жителей и предприятий региона, а также обеспечить сохранность оборудования самих операторов связи.



