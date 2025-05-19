Минэнерго РФ: «Россия наращивает технологическую независимость в нефтегазовом секторе»

Директор Департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов принял участие в круглом столе Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «Технологическое лидерство в нефтегазовом секторе».

Мероприятие стало важным этапом обсуждения путей ускорения технологического прогресса в нефтегазовом комплексе России.

«Продолжается работа по импортозамещению 220 ключевых позиций высокотехнологичного оборудования по направлениям нефтегазовой отрасли, включающим геологоразведку, добычу на суше и шельфе, переработку нефти и газа, нефтехимию, производство сжиженного природного газа. Развитие обозначенных направлений поддерживается соглашениями с крупнейшими заказчиками — крупными нефтегазовыми компаниями и разработанными дорожными картами по организации выпуска необходимого оборудования», - отметил Антон Рубцов.

В ходе выступления была обозначена взаимосвязь целей Энергетической стратегии РФ до 2050 года и нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».

В рамках Нацпроекта планируется разработка технологий и продуктов, направленных на повышение доли отечественного оборудования в ТЭК до 90%.

В сфере нефтепереработки и нефтегазохимии внедряются новые катализаторы и технологии глубокой переработки, сокращающие импортозависимость.

Параллельно развиваются системы геологоразведки на основе ИИ и цифровых двойников для повышения эффективности поиска месторождений.

С учетом геологических условий и задач повышения эффективности разработки месторождений особенно важны отечественные технологии и оборудование, обеспечивающие эффективную разработку трудноизвлекаемых запасов.

Для достижения всех целей необходимы серьезные изменения в технологической сфере: от исследований и освоения ресурсов до переработки сырья и транспортировки готовой продукции потребителям.