«Россети Московский регион» выдали электроэнергию амбулатории в городском округе Щёлково

Энергетики филиала «Россети Московский регион» - «Восточные электрические сети» увеличили до 150 кВт объем мощности для амбулатории в деревне Медвежьи Озёра городского округа Щёлково. Проведенный комплекс работ позволил повысить надежность и качество электроснабжения социально значимого объекта, который обсуживает 5,5 тысяч жителей деревни Медвежьи Озёра и население других близлежащих населенных пунктов.

Для выдачи дополнительной мощности медицинскому учреждению построены две кабельные линии 0,4 кВ протяженностью по 100 метров каждая, проведена реконструкция трансформаторной подстанции с заменой двух трансформаторов по 400 кВА на более мощные – по 630 кВА.

Основным питающим центром для Медвежье-Озёрской амбулатории является подстанция 110 кВ «Жегалово», резервным – подстанция 110 кВ «Алмазово».

Учреждение здравоохранения обеспечено электроснабжением по второй категории надежности, что гарантирует в случае технологического нарушения на одной линии автоматическую подачу напряжения по резервной.