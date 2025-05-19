«Россети Центр и Приволжье» подключили к сетям складской комплекс российского автомобильного дилера в Нижнем Новгороде

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» завершили технологическое присоединение к электрическим сетям складского комплекса ООО«КАМАЗ Центр НН» площадью 4,5 тыс. м.

В рамках проекта выполнен масштабный объем работ: проведена реконструкция линии электропередачи 10 кВ, запроектированы и построены новые линия электропередачи 10 кВ и трансформаторная подстанция мощностью 630 кВА. Кроме того, до границ земельного участка проложены четыре линии электропередачи 0,4 кВ. В распределительном устройстве трансформаторной подстанции установлен современный узел учёта потребляемой электроэнергии с использованием четырёх электросчётчиков полукосвенного включения.

Проект реализован в кратчайшие сроки и позволит расширить инфраструктурные и операционные возможности заказчика, а также способствует развитию энергетической отрасли региона и его экономическому росту.