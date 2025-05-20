Энергетики «Россети Московский регион» повысят надежность электроснабжения 12 населенных пунктов городского округа Коломна

Надежность электроснабжения 12 населенных пунктов повысят в 2025 году энергетики Коломенского района электрических сетей (РЭС) компании «Россети Московский регион». Будет проведен капитальный ремонт 48 трансформаторных подстанций. В 27 трансформаторных подстанциях специалисты проведут реконструкцию с увеличением мощности трансформаторов. Частичная реконструкция с заменой оборудования запланирована в 9 трансформаторных подстанциях. Помимо этого, будет отремонтировано 7 линий электропередачи напряжением 10 кВ и 16 – напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 35 км.

С начала года энергетики провели реконструкцию более 45 км воздушных линий различного класса напряжения, 17 трансформаторных подстанций и установили 6 реклоузеров, что повысило надежность электроснабжения потребителей в с. Нижнее Хорошово, д. Настасьино, д. Мякинино, д. Борисовское и других населенных пунктах округа.

Ранее специалисты Коломенского РЭС успешно реализовали мероприятия, направленные на обеспечение надежного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период 2024/2025 гг. Были построены распределительный пункт 10 кВ «Колычево» и новая линия электропередачи напряжением 10 кВ от подстанции 110 кВ «Непецино». Проведенные работы улучшили электроснабжение потребителей в районе Колычево, селах Непецино, Мячково и Федосьино. Также была произведена реконструкция трех линий электропередачи, что повысило надежность электроснабжения для жителей и социально значимых объектов сел Шеметово и Никульское, деревень Речки и Гололобово, поселений Биорки и Первомайский.