Энергетики «Россети Урал» создали электросетевую инфраструктуру для нового муниципального дома в Свердловском районе Перми

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» обеспечили электроснабжение муниципального дома, построенного в микрорайоне «Владимирский» по адресу: Пермь, ул. Нейвинская, д. 3а.

В рамках выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили более 700 метров кабельных линий 0,4 кВ и смонтировали необходимое оборудование. Эти мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 320 кВт.

Девятиэтажный дом предназначен для расселения граждан из аварийного жилья. В доме 241 квартира общей площадью более 9 тыс. м2. В новое жильё переедет более 600 человек. Все квартиры выполнены в чистовой отделке, двор дома благоустроен, есть детский городок и парковка.