«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией почти 8 тысяч объектов в I квартале 2025 года

По итогам I квартала 2025 года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 7 805 объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей мощностью 318 МВт, в том числе 205 социально значимых объектов и бюджетных учреждений.

В Санкт-Петербурге специалисты компании обеспечили электроэнергией 1 791 объект, среди них 101 социально значимое и бюджетное учреждение, в том числе 6 детских садов, 9 спортивных объектов и 6 медицинских учреждений.

В Ленинградской области «Россети Ленэнерго» подключили к своим сетям 6 014 объектов, в том числе 104 социально значимых и бюджетных учреждения, включая 5 спортивных объектов и 3 объекта здравоохранения.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по заключенным договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф».