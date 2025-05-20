«Россети Северный Кавказ» построили инфраструктуру для электроснабжения нового частного сектора в поселке Железноводском на Ставрополье

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» электрифицируют участки под индивидуальное жилищное строительство в поселке Железноводском Предгорного района Ставрополья.

Для обеспечения надежным и качественным электроснабжением жителей будущих домовладений энергетики Центральных электросетей выполнили комплекс технических работ. Специалисты построили более одного километра воздушных линий напряжением 0,4 и 10 кВ и оснастили их самонесущим изолированным проводом (СИП). Он имеет длительный срок эксплуатации и обладает рядом преимуществ: надежен, безопасен, устойчив к атмосферным воздействиям и прост в монтаже.



Кроме того, в населенном пункте энергетики установили мачтовую трансформаторную подстанцию мощностью 40 кВА. Её габариты позволят в перспективе довести мощность силового оборудования до 250 кВА.



Построенная в поселке Железноводском энергетическая инфраструктура в дальнейшем обеспечит подключение к сетям порядка 40 участков под индивидуальное жилищное строительство. Для данных собственников значительно сократятся сроки технологического присоединения в связи с отсутствием необходимости строительства объектов электросетевого хозяйства.