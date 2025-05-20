«Россети Центр и Приволжье» перенесли электросети для строительства тоннеля под Транссибирской магистралью в Кировской области

6 часов назад
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Источник:
Россети Центр и Приволжье
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Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» внесли свой вклад в строительство нового тоннеля – выполнили переустройство линий электропередачи 0,4 кВ, которые проходили на месте реализации проекта в Нововятском районе Кирова.

Для подготовки территории к строительным работам специалисты демонтировали девять железобетонных опор воздушной линии электропередачи и установили восемь новых, протянув 0,2 км самонесущего изолированного провода.

Тоннель под железнодорожным переездом возводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Новый объект соединит районы города и обеспечит беспрепятственный выезд из Кирова в юго-восточном направлении.

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