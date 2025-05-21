Алексеевский кабельный завод присоединился к EL-Комитету НОПСМ

ООО «Алексеевский кабельный завод» официально вступил в члены EL-Комитета НОПСМ. Решение принято после успешного прохождения технического аудита производственной площадки завода, расположенного в поселке Алексеевском Республики Татарстан.

Предприятие производит силовой кабель марок ВВГ, ППГ и ПуГВ сечением до 16 мм². В ближайшее время планируется расширение ассортимента за счёт выпуска кабелей марок КГТП, КТПХ, UTP, КПС и ВБШВ, а также производство медной стренги.

Продукция завода востребована среди строительных организаций Поволжья и представлена на крупнейших российских маркетплейсах (Ozon, Wildberries) и в специализированных сетях магазинов электрики. Среди достижений — победы в конкурсах «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России». Завод сертифицирован по программе поддержки местных брендов «Made in Tatarstan».

В ходе проверки представители комитета отметили соблюдение стандартов качества во всех этапах производственного процесса. Проведённые лабораторные исследования подтвердили соответствие изделий установленным нормативам.