«Эпика»: новое имя в электроустановочных изделиях

Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, запускает новую коллекцию электроустановочных изделий (ЭУИ) – «Эпика». В коллекции гармонично сочетаются минимализм и функциональность. Новые ЭУИ отличает лаконичный дизайн без лишних элементов и широкий ассортимент функций.

Основа коллекции: розетки, выключатели, рамки, диммер, термостаты для теплого пола и аксессуары к ним. Представлены современные устройства с портами для зарядки USB, Type С, а также комбинированные варианты с портами Type A и Type C. Надежность подтверждена семилетней гарантией.

ЭУИ «Эпика» совместимы с медным и алюминиевым кабелем и имеют винтовые клеммы. Универсальные рамки могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально.

Благодаря минималистичному дизайну розетки и выключатели из коллекции «Эпика» легко впишутся в любые интерьерные решения. Кроме того, на лицевых поверхностях всех изделий нет брендированных элементов, что сделает интерьер еще более лаконичным. На темных цветовых решениях предусмотрены винты черного цвета, которые не будут выделяться и сохранят общую цветовую гармонию. А покрытие soft touch на черных розетках и выключателях убережет их от загрязнений и следов пальцев.

Широкий ассортимент и разнообразный набор функций делают изделия коллекции «Эпика» отличным решением для всей квартиры или дома. Устройства подойдут для оснащения ТВ-зоны в гостиной, рабочего места в кабинете, кухонной зоны, а розетки и выключатели со степенью защиты IP 44 можно устанавливать в ванной рядом с раковиной.

«Эпика» – пространство для ваших идей. Эти электроустановочные изделия станут отличным выбором для тех, кто ценит функциональность устройств в доме и классические решения в интерьере без лишних деталей.