Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор «Россети Сибирь» Антон Дьячков обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса региона

В ходе рабочей встречи стороны уделили внимание темам качества и надёжности электроснабжения жителей и предприятий края, своевременности выполнения ремонтной и инвестиционной программ.

«Энергетический комплекс Алтайского края находится в постоянном развитии, чтобы обеспечивать потребности растущей экономики региона. Нормальной тенденцией последних лет является планомерный рост объёмов потребления электроэнергии. В энергетическом секторе края ведётся инвестиционная деятельность, существенные ресурсы направляются на поддержание надёжного функционирования электросетевых объектов, а также генерирующих мощностей региона. Системная работа даёт неплохие результаты, она позволяет в том числе проходить в более спокойном режиме отопительный сезон в наших муниципальных образованиях. Поэтому благодарю руководство и специалистов компании «Россети Сибирь» за большой вклад в повышение надёжности работы энергокомплекса, в снижение аварийности. Все эти мероприятия необходимо продолжать, чтобы и в будущем все потребители были стабильно обеспечены и электрической энергией, и теплом, и другими ресурсами», – отметил в ходе беседы Виктор Томенко.

По словам Антона Дьячкова, персонал компании прилагает максимум усилий для снижения аварийности в сетях, ведёт планомерную работу по ликвидации проблемных участков.

«Ежегодно компания направляет около миллиарда рублей на развитие электросетевого комплекса. В рамках инвестиционной программы в этом году, например, предстоит реконструкция подстанции 35 кВ «Ларичихинская», подстанций 110 кВ «Волчихинская» и «Предгорная». На этих объектах будут проведены мероприятия по увеличению мощности. Это позволит улучшить электроснабжение существующих потребителей и обеспечить условия для подключения новых абонентов», – рассказал он Главе региона во время встречи.

Также более полумиллиарда рублей компания направит на проведение необходимых ремонтов. В плане этого года ремонт более 8 тысяч километров линий электропередачи всех классов напряжения и более 150 подстанций во всех районах края.



Реконструкция, модернизация и ремонт объектов электросетевой инфраструктуры позволяют обеспечить устойчивое функционирование энергообъектов и направлены на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей.



Энергетики и Правительство региона договорились о дальнейших совместных действиях по обновлению электросетевой инфраструктуры края, что обеспечит долгосрочное и динамичное развитие региона и будет способствовать повышению уровня жизни жителей края.