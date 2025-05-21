«Норникель» завершил модернизацию ТЭЦ-2 в Талнахе

«Норникель» завершил реконструкцию двух энергоблоков на ТЭЦ-2 в Талнахе, одном из ключевых энергетических объектов компании в Заполярье. Модернизация позволила значительно увеличить выработку тепла и электроэнергии на станции, построенной еще в 1960-х годах, повысить ее эффективность и сократить воздействие на окружающую среду. Инвестиции компании в проект составили около 20 млрд руб.

Второй из обновленных энергоблоков успешно прошел испытания в начале 2025 г. и готовится к полноценному запуску после получения всех необходимых разрешений. Первый модернизированный энергоблок был введен в работу еще в 2022 г. Эти агрегаты заменили самые первые энергоблоки ТЭЦ-2, запущенные в эксплуатацию в 1969–1970 гг.

Обновленные агрегаты значительно мощнее и эффективнее своих предшественников.

«Каждый реконструированный энергоблок добавляет ТЭЦ-2 108 мегаватт-час электрической мощности и 192 гигакалорий-час тепловой мощности», — сообщил директор ТЭЦ-2 Александр Петренко.

Он уточнил, что при работе только на выработку электричества мощность одного агрегата достигает 130 мегаватт-час. Это почти на 50% эффективнее блоков № 3 и 4 и на 30% — блоков № 5 и 6.

Повышение эффективности напрямую влияет на экологичность: новые агрегаты потребляют меньше природного газа, чтобы выработать тот же объем энергии. Благодаря этому общие выбросы CO 2 на ТЭЦ-2 сократятся на 8% в год.

Решение модернизировать ТЭЦ-2 было принято еще в 2016 г., так как первые энергоблоки выработали свой ресурс (первый из них был остановлен еще в 2000 г.), а компания стремилась повысить надежность и экологичность энергопроизводства. Сами строительно-монтажные работы начались в 2017 г. В ходе реконструкции была практически полностью обновлена инфраструктура под энергоблоки: новые фундаменты, стены, перекрытия и кровля. Для каждого блока потребовалось 4 000 т металлоконструкций и 4 500 м3 железобетона, проложено 500 км кабелей. Все установленное оборудование — российского производства.

Работы велись круглосуточно в несколько смен, на площадке одновременно находилось до 1 500 строителей. При этом ТЭЦ-2, которая снабжает теплом и электроэнергией ключевые рудники «Норникеля» («Октябрьский», «Таймырский», «Комсомольский», «Маяк»), Талнахскую обогатительную фабрику и жилой сектор Талнаха, продолжала работать в штатном режиме на протяжении всего периода реконструкции. Для персонала станции новое оборудование означает более комфортные и безопасные условия труда благодаря высокой степени автоматизации и соответствию современным стандартам.

Модернизация повысила общую надежность энергоснабжения Норильского промышленного района и Талнаха, а также позволила снизить эксплуатационные затраты ТЭЦ.

«На сегодняшний день ТЭЦ-2 вырабатывает вдвое больше тепловой энергии, чем нужно для обеспечения Талнаха», — отметил заместитель генерального директора Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель») по капитальному строительству Игорь Коробкин.

Он добавил, что компания готова к модернизации и других энергоблоков станции, если потребуется дополнительная энергия при дальнейшем развитии рудной базы «Норникеля».