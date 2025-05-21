«Роснефть» приобрела лицензию на Томторское месторождение редкоземельных металлов

20 мая стала владельцем ООО «Восток Инжиниринг», которому принадлежит лицензия на разработку Томторского месторождения редкоземельных металлов (РЗМ), следует из ЕГРЮЛ. Прежде компанию контролировали менеджеры группы ИСТ Владислав Ресин и Алексей Алешин.

Томтор имеет статус крупнейшего месторождения ниобия и РЗМ с самым высоким содержанием в мире. Прогнозные ресурсы оцениваются в 154 млн тонн руды с высоким содержанием оксидов десяти элементов, в том числе ниобия, тербия, иттрия и скандия.

Об интересе «Роснефти» к Томтору источники «Ъ» говорили в ноябре 2024 года. По их словам, глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину предлагал передать судостроительный комплекс «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) «по себестоимости строительства», а эти средства направить на освоение Томтора. Затраты на строительство «Звезды» и смежных металлургических мощностей оценивались в 250 млрд руб. В марте 2025 года глава ВТБ (управляет ОСК) Андрей Костин заявил, что у корпорации нет «свободных ресурсов» на сделку, было решено, что «лучше развиваться самим».