«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией фельдшерско-акушерский пункт в Кингисеппском районе Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 30 кВт мощности фельдшерско-акушерскому пункту в деревне Кёрстово Опольевского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области.

Источник электроснабжения – подстанция 35 кВ «Алексеевка». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. Энергетики оборудовали новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, установили подставную опору 10 кВ, построили воздушные линии электропередачи 0,4 и 10 кВ, а также смонтировали систему учета электроэнергии.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – ближайшее для сельских жителей медицинское учреждение, в которое они могут обратиться за медицинской помощью. Представляет собой структурное подразделение врачебных амбулаторий, больниц сестринского ухода, участковых больниц. ФАП организуется в селениях с числом жителей ≥ 700 человек и расстоянием от 3-5 км до ближайшей лечебно-профилактической организации.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».