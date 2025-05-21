«Россети Новосибирск» модернизировали электросети для Новосибирского зоопарка

В мае 2025 года компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершила реконструкцию электросетей для повышения надежности электроснабжения Новосибирского зоопарка, крупнейшего в России.

Энергетики обновили более 400 м кабельной линии 10 кВ, которая питает павильоны для зимнего содержания теплолюбивых животных. Перерывы электроснабжения этих помещений здесь категорически недопустимы, особенно в сильные морозы. Обитатели африканских саванн и тропических джунглей остро нуждаются в комфортных тёплых условиях, даже когда за окном сибирские морозы.

Кроме того, на участке электросетей специалисты компании выполнили монтаж соединительной и концевых муфт, а также работы по вводу кабеля в ячейку трансформаторной подстанции, монтаж и наладку оборудования. В реализацию проекта «Россети Новосибирск» вложили порядка 3,5 млн рублей.

В результате реконструкция линии электропередачи удастся повысить надежность и качество электроснабжения этого важного объекта в инфраструктуре уникального Новосибирского зоопарка, который занимает 67 га и включает около 12 000 животных 790 видов. Более 350 из них занесены в Международную красную книгу.