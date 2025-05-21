Управлять движением в новом электродепо «Южное» будет цифровая автоматика Нацпроектстроя

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в эксплуатацию электродепо «Южное», которое будет обслуживать Замоскворецкую линию московского метро. Управлять движением поездов в крупнейшем в России депо будет цифровая автоматика Нацпроектстроя.

Депо "Южное" - технологический комплекс, где будут обслуживать до 2,4 тыс. вагонов в год. Помимо вновь созданных объектов, сюда вошли мощности действующего ремонтного депо «Братеево».

Специалисты Нацпроектстроя выполнили полный цикл работ по цифровизации движения в депо: поставку оборудования, строительство и пусконаладку.



На объекте внедрили новейшую систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ, современные питающие установки, цифровые модули контроля рельсовых цепей, смонтировали более 50 стрелочных переводов с электроприводами и более 60 светофоров. Чтобы увязать все элементы системы, проложили более 110 километров кабеля: такой длины хватит, чтобы соединить Москву и Коломну.



Цифровая автоматика будет регулировать работу стрелок и светофоров, контролировать параметры оборудования, вести диагностику и выявлять предотказные состояния. Встроенная киберзащита предотвратит несанкционированный доступ к цифровому оборудованию.



Ввод в эксплуатацию электродепо «Южное» позволит увеличить пропускную способность Замоскворецкой линии: здесь смогут курсировать больше поездов. При росте интенсивности движения цифровизация обеспечит безопасность и надежность перевозок.



«Южное» - уже пятое электродепо Московского метро, которое цифровизировали компании Нацпроектстроя. Цифровые системы управления движением внедрили в депо Сокол, Нижегородском, Замоскворецком и Аминьевском.