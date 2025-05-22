Экопластикс начал поставки поликарбоната производства Lotte

час назад
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Источник:
Экопластикс
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Во втором квартале 2025 года компания Экопластикс заключила договор и начала поставки на российский рынок поликарбоната производства одного из заводов южнокорейского нефтехимического гиганта Lotte Chemical.

Линейка поликарбонатов  торговой марки Hopelex производства Lotte представлена рядом марок с различной вязкостью, предназначенных как для экструзии, так и для литья под давлением. В ассортименте присутствуют УФ-стабилизированные марки ПК, предназначенные для изготовления товаров для наружного применения под воздействием солнечного света, в том числе монолитных и сотовых листов, деталей светотехники, автомобильных фар и многих других изделий бытового и промышленного назначения.

Напомним, что в начале 2025 года компания Экопластикс приняла решение о выходе на российский рынок инженерных пластиков. Кроме поликарбоната, в настоящее время Экопластикс поставляет полиметилметакрилат, полиамид и другие полимеры, относящиеся к данной группе.

 

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