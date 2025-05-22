НПП «ИНТЕХ» победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

Сегодня в рамках проведения Российского нефтегазохимического форума и 33-ой международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии» состоялось награждение участников регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

ООО НПП «ИНТЕХ» (входит в ООО «ЭКМ Холдинг») признан победителем регионального этапа конкурса. Кабели силовые ИнСил на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 кВ получили звание «Лучшие товары Башкортостана».

Награду из рук Ильшата Фазрахманова Заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра сельского хозяйства региона получил заместитель директора по науке ООО НПП «ИНТЕХ» Павел Кузнецов.

Слова благодарности и поздравления с победой в авторитетном конкурсе направил генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг» Евгений Савин:



«Победа в этом конкурсе – это результат эффективного, скоординированного труда наших технических специалистов, всего инженерного и научного состава. Мы благодарим экспертное сообщество, организаторов конкурса за высокую независимую оценку качества нашей продукции, инновационных решений и технологий. Поздравляю коллектив ООО НПП «ИНТЕХ» с еще одной значимой наградой».

Вместе с дипломом победителя ООО НПП «ИНТЕХ» получило право использования на упаковке и в рекламных целях логотипов конкурса «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров России».

Фото: Дмитрий Мухаметкулов