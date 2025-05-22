НПП «ИНТЕХ» победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

22 мая 2025, 14:30
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Источник:
НПП ИНТЕХ
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Сегодня в рамках проведения Российского нефтегазохимического форума и 33-ой международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии» состоялось награждение участников регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

ООО НПП «ИНТЕХ» (входит в ООО «ЭКМ Холдинг») признан победителем регионального этапа конкурса. Кабели силовые ИнСил на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 кВ получили звание «Лучшие товары Башкортостана».

Награду из рук Ильшата Фазрахманова Заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра сельского хозяйства региона получил заместитель директора по науке ООО НПП «ИНТЕХ» Павел Кузнецов.

Слова благодарности и поздравления с победой в авторитетном конкурсе направил генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг» Евгений Савин:

«Победа в этом конкурсе – это результат эффективного, скоординированного труда наших технических специалистов, всего инженерного и научного состава. Мы благодарим экспертное сообщество, организаторов конкурса за высокую независимую оценку качества нашей продукции, инновационных решений и технологий. Поздравляю коллектив ООО НПП «ИНТЕХ» с еще одной значимой наградой».

Вместе с дипломом победителя ООО НПП «ИНТЕХ» получило право использования на упаковке и в рекламных целях логотипов конкурса «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров России».

 

 

Фото: Дмитрий Мухаметкулов

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НПП «ИНТЕХ»
НПП Интех - активно развивающаяся компания на рынка кабельно-проводниковой продукции. Предприятие ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Компания разработала два вида инновационного кабеля «КуПе®» и «ИнСил®». Отличительной особенностью кабелей являются физические свойства на внешние воздействия. Кабели способны сохранять заявленные свойства при изменениях температуры, выдерживать агрессивную среду, стойки к изгибам. Именно поэтому выпускаемая продукция применяться на опасных производственных объектах.  