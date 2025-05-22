Паритет приглашает на 43-й Форум инженерных систем ЭТМ

ТПД Паритет приглашает на инженерный форум ЭТМ в Питере, где будут представлены ключевые бренды и новинки рынка инженерных систем. Это отличная возможность:

увидеть новинки и обсудить их напрямую с производителем;

разобраться, какие бренды есть в товарных категориях и что они предлагают;

получить рекомендации экспертов производителей по своим задачам;

освоить монтаж оборудования на интерактивном мастер-классе.

А также провести трехсторонние переговоры с ЭТМ и производителем, получить индивидуальные условия поставок. выйти на прямой контакт с руководителями коммерческого управления и управления продаж ЭТМ.

На выставке ТПД Паритет представит свои разработки и решения в сфере кабельно-проводниковой продукции:

коммутационные шнуры Patch cord ParLan;

кабель без экрана ParLan U/UTP Cat6A;

новинки в сфере ОКЛ: сертификаты с производителями КНС и новые поверхности крепления (сендвич-панель, гипсокартон)