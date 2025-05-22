Паритет приглашает на 43-й Форум инженерных систем ЭТМ
22 мая 2025, 15:00
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ТПД Паритет приглашает на инженерный форум ЭТМ в Питере, где будут представлены ключевые бренды и новинки рынка инженерных систем. Это отличная возможность:
- увидеть новинки и обсудить их напрямую с производителем;
- разобраться, какие бренды есть в товарных категориях и что они предлагают;
- получить рекомендации экспертов производителей по своим задачам;
- освоить монтаж оборудования на интерактивном мастер-классе.
А также провести трехсторонние переговоры с ЭТМ и производителем, получить индивидуальные условия поставок. выйти на прямой контакт с руководителями коммерческого управления и управления продаж ЭТМ.
На выставке ТПД Паритет представит свои разработки и решения в сфере кабельно-проводниковой продукции:
- коммутационные шнуры Patch cord ParLan;
- кабель без экрана ParLan U/UTP Cat6A;
- новинки в сфере ОКЛ: сертификаты с производителями КНС и новые поверхности крепления (сендвич-панель, гипсокартон)
- Когда: 29 мая 2025 г.
- Где: г. Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, д. 8 СКА Арена
- Регистрация: по ссылке
- Стенд Паритета: № 17
- Сектор: СКУД, ОПС, видеонаблюдение, слаботочные системы, автоматизация