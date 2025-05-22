Паритет приглашает на 43-й Форум инженерных систем ЭТМ

22 мая 2025, 15:00
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Источник:
ТПД Паритет
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ТПД Паритет приглашает на инженерный форум ЭТМ в Питере, где будут представлены ключевые бренды и новинки рынка инженерных систем. Это отличная возможность: 

  • увидеть новинки и обсудить их напрямую с производителем;
  • разобраться, какие бренды есть в товарных категориях и что они предлагают;
  • получить рекомендации экспертов производителей по своим задачам;
  • освоить монтаж оборудования на интерактивном мастер-классе.

А также провести трехсторонние переговоры с ЭТМ и производителем, получить индивидуальные условия поставок. выйти на прямой контакт с руководителями коммерческого управления и управления продаж ЭТМ.

На выставке ТПД Паритет представит свои разработки и решения в сфере кабельно-проводниковой продукции: 

  • коммутационные шнуры Patch cord ParLan; 
  • кабель без экрана ParLan U/UTP Cat6A; 
  • новинки в сфере ОКЛ: сертификаты с производителями КНС и новые поверхности крепления (сендвич-панель, гипсокартон)
  • Когда: 29 мая 2025 г.
  • Где: г. Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, д. 8 СКА Арена 
  • Регистрация: по ссылке 
  • Стенд Паритета: № 17
  • Сектор: СКУД, ОПС, видеонаблюдение, слаботочные системы, автоматизация
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ТПД Паритет
Кабельный завод Паритет более 35 лет производит кабельно-проводниковую продукцию. В наш ассортимент входит кабель для охранно-пожарных систем, видеонаблюдения, автоматизации, структурированных кабельных систем (LAN-кабель)