Точные данные из глубины земных недр. Как управлять добычей нефти на километровых глубинах

Доклад СКТ Групп на конференции для геофизиков им. Лаптева В.В.

В настоящее время большое внимание уделяется экономической эффективности буровых программ. Разведанных запасов нефти в России, по словам главы Минприроды РФ, хватит на 65 лет, газа — на 100, угля – на 500 лет. В современных условиях развития нефтегазовой отрасли комплексные решения становятся ключевым элементом для проведения исследований скважин и добычи углеводородов. Представленные компаниями АКРОН Холдинга комплексные решения и интегрированный подход дает возможность просчитать и оптимизировать затраты на всех этапах бурения – от проектирования до завершения работ.

Применение комплексных решений для задач разработки скважин на месторождениях, в том числе, при добыче трудноизвлекаемой нефти, обосновал руководитель направления «Геофизический кабель» ООО «СКТ Групп» Алексей Вадимович Федотов на XXXI Научно-практической конференции им. Лаптева В.В. «Новая техника и технологии для трудноизвлекаемых запасов углеводородов» в г. Уфа (19 – 22 мая).

Три предприятия холдинга предлагают комплексные решения для нефтесервисного блока – ООО «СКТ Групп», ООО «СКТ-СЕРВИС», ООО «ИНКАТЕХ». Предлагаемые технологии и разработки на практике доказали, что подобная синхронизация повышает эффективность добычи, снижает время на проведение технологических операций, повышает безопасность процессов, увеличивает срок службы оборудования и инфраструктуры.

В части применения кабеля геофизического «СКТ Групп» можно снизить себестоимость метра проходки за счет многократного применения кабеля, что обеспечено его повышенной надежностью и возможностью проведения многоствольных исследований.

В части использования продукции «СКТ-СЕРВИС» существенно снижается трудоёмкость работ и оптимизируется численность персонала, соответственно, в структуре общих затрат снижены расходы на материалы и оборудование.

ООО «ИНКАТЕХ» зарекомендовал себя как проверенный поставщик шахтных и экскаваторных кабелей, кабеля для нефтепогружных насосов. Выпускаемая продукция пользуется большим спросом у заказчиков, вся продукция сертифицирована и проходит строжайший контроль качества.

В конференции участвовал также ведущий инженер-технолог по геофизическому направлению «СКТ Групп» Дмитрий Никитин. Он проконсультировал участников конференции по продукции, возможностям её изготовления по техническому заданию заказчика. «СКТ Групп» накопило громадный опыт по изготовлению геофизического кабеля в различном исполнении, поскольку является правопреемником известного на весь мир (и это не преувеличение) «Псковгеокабеля». Изготовление такого кабеля — это длинная цепочка операций, которая опирается на строгое соблюдение технологии изготовления. Качество кабеля достигается, в том числе, благодаря входному контролю применяемых материалов, межоперационному контролю после каждой технологической операции и приемосдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ 31944-2012. Особенностью технологического процесса является стабильность оборудования в процессе работы, настройка преформации проволок брони, что не под силу новичкам в кабельной профессии.

Конференция прошла в рамках нефтегазохимического форума и 33-й выставки Газ.Нефть.Технологии-2025. Дважды в год на конференции обсуждаются новейшие достижения в развитии геофизической техники и технологий при поиске, разведке и разработке трудноизвлекаемых запасов нефти и газа на суше, шельфе, открытом стволе, обсаженных скважинах.