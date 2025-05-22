«Россети Кубань» подготовили высоковольтные ЛЭП в Лабинском районе к пиковым нагрузкам

Сотрудники Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили технические мероприятия на трех высоковольтных воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) «Мирный – Вознесенская», «Откормбаза – Мирный» и «Зассовская – Владимирская». Энергообъекты обеспечивают подачу электроэнергии 18 тыс. жителям сельских населенных пунктов Лабинского района Краснодарского края.

В ходе ремонтных работ энергетики выполнили выправку порядка 35 опор и ремонт контуров заземления. Во избежание технологических нарушений при падении веток и деревьев на провода во время непогоды в охранных зонах ЛЭП расчистили от растительности 9,5 га трасс просек.

Напомним, ранее сотрудники Лабинского филиала заменили свыше 550 изоляторов на двух высоковольтных воздушных линиях электропередачи «Упорная – Подгорная Синюха» и «Шовгеновская – Армавир» в Мостовском и Лабинском районах Краснодарского края.

Лабинские электрические сети обеспечивают электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 6,6 тыс. км воздушных линий электропередачи, 51 подстанция напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.