Эксперт CHINT в России рассказала, как снизить энергозатраты и простои оборудования

В рамках деловой программы XXXIII международной выставки «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе старший менеджер по продукции CHINT в России Наталия Калашникова представила комплекс решений для управления электродвигателями, который позволяет компаниям нефтегазового и транспортного секторов одновременно сокращать энергопотребление и повышать надёжность производственных линий.

Спикер напомнила, что в среднем на замену вышедшего из строя двигателя уходит восемь часов, а в автомобильной промышленности простой оборудования обходится предприятиям примерно в 130 млн рублей за час, поэтому даже короткая остановка критична для финансового результата.

«В промышленности каждая минута простоя является недопустимой роскошью. Наша задача, как электротехнической компании, повысить надежность работы технологических процессов, а также снизить потребление энергии. Наши решения позволяют запускать и останавливать двигатели плавно, контролировать их состояние в режиме реального времени и тем самым переводить управление активами на уровень индустрии 4.0», – отметила Наталия Калашникова в ходе выступления.

По словам эксперта, до 40% всей вырабатываемой электроэнергии потребляет промышленность, и 2/3 этого объёма приходятся на электродвигатели. При этом 300 млн промышленных электродвигателей в мире в 90% случаев работают на постоянной скорости, что открывает огромный потенциал для оптимизации.

В центробежных установках применение преобразователей частоты CHINT в России позволяет снизить энергопотребление на 30–50% и в некоторых случаях вдвое повысить КПД системы. Новые контакторы с универсальными катушками управления используют на 66% меньше электроэнергии при втягивании и на 82% – при удержании, исключают дребезг контактов и обеспечивают стабильную работу даже в сетях с перепадами напряжения. Устройства плавного пуска позволяют снизить механический износ оборудования, обеспечить защиту электродвигателя без установки дополнительных автоматических выключателей и тепловых реле.

«Энергия, которую мы не использовали, – самая дешёвая. Энергоэффективность можно рассматривать как один из подвидов зеленой энергетики. Можно строить ветряки, солнечные электростанции, а можно использовать энергию более эффективно. Инвестиции при замене прямого пуска электродвигателя на частотное управление составляют только 10% стоимости жизненного цикла изделия, все остальное — это затраты на электроэнергию и обслуживание», – подчеркнула старший менеджер по продукции CHINT в России Наталия Калашникова.

Комплексные решения CHINT в России напрямую влияют на себестоимость добычи, переработки и транспортировки углеводородов, помогая отрасли одновременно выполнять требования по снижению углеродного следа и повышению операционной эффективности. Компания ведёт проекты в России с 2010 года, опирается на сеть дистрибьюторов и сервисных партнёров и продолжит расширять локальную экспертизу.

Российский нефтегазовый форум и XXXII международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» проходят в Уфе (Республика Башкортостан) с 20 по 23 мая 2025 года. Мероприятия поддерживаются Минэнерго и Минпромторгом РФ, организатором выступает правительство Республики Башкортостан.