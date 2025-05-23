Мощности «Россети Московский регион» - музею транспорта Москвы

«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией уникальное здание эпохи конструктивизма – гараж Мельникова на Новорязанской улице, где в этом году откроется постоянная экспозиция музея транспорта Москвы. Новое пространство станет многофункциональным культурным центром, интерактивным театром, погружающим зрителей в историю транспорта и его будущее, территорией кросс-культурных проектов и ярких коллабораций. Музей обладает крупнейшим собранием исторической городской техники. В его фондах более 250 экспонатов — легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, легендарные «полуторки» и «трёхтонки», вело- и мототехника. Количество и качество собранных экспонатов ставят коллекцию московского музея в один ряд со знаменитыми транспортными музеями мира в Люцерне, Лондоне, Нью-Йорке и Пекине.

В рамках договора на технологическое присоединение в здание встроена трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами номиналом 1600 кВА каждый. В ней смонтированы системы релейной защиты и автоматики, телемеханики, автоматизированного учета электроэнергии. Проложены 4 кабельные линии 10 кВ общей протяженностью более 1,1 км. Присоединенная мощность составит 1,4 МВт и будет выдана по готовности заявителя.

Музей обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по второй.