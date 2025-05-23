На Билибинской АЭС с опережением графика на 11 суток завершилась ремонтная кампания 2025 года

Плановый ремонт оборудования атомной станции является важным этапом подготовки к выводу её из эксплуатации.

На Билибинской АЭС завершилась большая ремонтная кампания, в ходе которой специалисты выполнили планово-предупредительные ремонты трёх энергоблоков - № 2, № 3 и № 4. Общая продолжительность работ составила 79 суток - на 11 суток меньше предусмотренного графиком срока.

В ходе работ работники Билибинской АЭС и «Уралатомэнергоремонта» (филиал АО «Атомэнергоремонт»), а также подрядных организаций выполнили все регламентные и технологические операции на оборудовании. Были осуществлены: перегрузка реакторных установок, средний ремонт турбогенераторов, текущий ремонт трансформаторов и насосов, а также ремонт арматуры и трубопроводов циркуляционно-технической воды на трех энергоблоках.

Общее число задействованных работников составило порядка 600 человек.

«Ремонтная кампания текущего года проведена в короткие сроки с безусловным соблюдением высокого качества работ и завершилась включением в сеть энергоблока №2 после планово-предупредительного ремонта. В результате точного планирования объемов работ, оперативного взаимодействия с подрядными организациями и менеджмента логистики нам удалось сократить общую продолжительность ремонта трех энергоблоков на 11 суток. Это позволит выдать потребителям Чаун-Билибинского энергоузла порядка 2,5 тыс. кВт.ч дополнительной электроэнергии», - отметил заместитель начальника ОППР Билибинской АЭС Артём Резников.

Ремонтная кампания 2025-го года направлена на обеспечение безопасной и надежной работы энергоблоков до назначенного останова, после чего этап генерации энергии Билибинской АЭС завершится.

По словам заместителя главного инженера по эксплуатации Валерия Туманова, в настоящее время работа на втором, третьем и четвертом энергоблоках до полного их останова ведётся в штатном режиме по утвержденному графику.

«Подготовка к выводу из эксплуатации Билибинской АЭС реализована, в настоящее время проходит проверка готовности объектов энергозамещения», - сказал он.

Напомним, что в Билибино введён в опытную эксплуатацию современный энергоцентр, электрическая мощность которого составляет 25 МВт, тепловая - 66 МВт. Новый объект возьмет на себя энергообеспечение города, близлежащих населенных пунктов и производственных предприятий после вывода из эксплуатации Билибинской АЭС.

Этап планового пуска оборудования Энергоцентра проведен, сейчас он работает в режиме собственного теплообеспечения. Для полного обеспечения города электричеством потребуется до 6 МВт, таких объемов достаточно для комфорта и благополучия жителей.

Билибинская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» и входит в крупнейший дивизион госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический». Специфика района размещения атомной станции, условия работы и обслуживания предопределили характер и повышенную надежность оборудования, работа которого является примером безопасности уже более полувека.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.