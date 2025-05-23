ООО «Транснефть – Балтика» подключило реконструированный участок нефтепродуктопровода в Тверской области

ООО «Транснефть – Балтика» выполнило подключение вновь построенного участка магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Ярославль – Приморск 2 протяженностью около 4,7 км в Тверской области.

Работы на участке МНПП велись с июля 2023 г. без остановки транспортировки нефтепродукта в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Цель - поддержание надежности участка, а также обеспечение безаварийной транспортировки и экологической безопасности трубопровода.

В ходе работ был выполнен монтаж нового участка магистрального трубопровода диаметром 700 мм, в том числе два перехода через малые водотоки р. Ратыни и руч. Хвастуна.

Для устойчивости положения участков МНПП на проектных отметках, произведена балластировка чугунными кольцевыми утяжелителями и полимерноконтейнерными балластирующими устройствами.

Перед подключением проведены необходимые гидравлические испытания на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика. Эти мероприятия подтвердили прочностные характеристики трубопровода и отсутствие соответствующих геометрических отклонений. Кроме того, специалисты провели контроль качества участка для оценки состояния изоляционного покрытия трубы.

Мероприятия выполнялись в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля, природоохранного законодательства РФ. Работы проведены с учетом сезонных ограничений, связанных с нерестом рыб.

Подключение построенного участка осуществлялось в ходе плановой остановки транспортировки по МНПП Ярославль – Приморск 2 на 72 часа. За это время также выполнены работы по устранению дефектов, выявленных в ходе диагностических мероприятий, средний ремонт и замена запорной арматуры. Выполнены также другие мероприятия, направленные на повышение надежности и безопасности нефтетранспортной инфраструктуры.

В настоящее время работа трубопровода ведется в штатном режиме, транспортировка нефтепродукта осуществляется по графику.