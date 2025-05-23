Сергей Цивилев: энергетика требует особого внимания к кибербезопасности

Сергей Цивилев принял участие в открытии международного киберфестиваля PositiveHack Days и рассказал о развитии цифровых технологий в топливно-энергетическом комплексе в рамках панельной дискуссии «Цифровой суверенитет: от зависимости к глобальному сотрудничеству».

В своем выступлении Министр подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс, как одна из основ экономики и национальной безопасности, требует особого внимания к вопросам кибербезопасности.

«Цифровизация глубоко вошла в сферу энергетики, и мы уже не представляем своего существования без искусственного интеллекта и цифровых двойников. Эти технологии стали неотъемлемой частью нашей работы, обеспечивая эффективность, надёжность и безопасность энергосистемы страны», — отметил Сергей Цивилев.

Глава энергетического ведомства также указал на необходимость укрепления международного сотрудничества в сфере кибербезопасности и технологического лидерства.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу строить технологический суверенитет и разрабатывать весь спектр необходимых технологий совместно с дружественными странами», — напомнил глава Минэнерго, отметив, что изоляция в условиях современного динамичного мира может привести к потере конкурентоспособности.

Министр указал, что формирование технологического суверенитета в интересах устойчивого развития и будущих поколений возможно лишь через стратегическое партнерство, базирующееся на трех фундаментальных принципах: взаимном уважении, общности интересов и взаимовыгодном сотрудничестве.

Также Сергей Цивилев рассказал о целях Энергетической стратегии России до 2050 года и модели технологического суверенитета, основанную на пирамиде потребностей Маслоу.

Глава Минэнерго подчеркнул, что обеспечение кибербезопасности объектов ТЭК сегодня является одним из ключевых приоритетов Минэнерго.

«Сейчас, во время специальной военной операции, эти угрозы, их масштаб и скорость эволюции меняются буквально на глазах. Хочу отметить, что ТЭК успешно противостоит постоянно растущим киберугрозам. Но если мы не будем опережать этот процесс, не будем его прогнозировать, последствия могут быть крайне серьёзными», — заключил Сергей Цивилев.

Отвечая на вопросы журналистов, Министр сообщил, что кибератаки, совершенные в марте 2025 года на несколько крупных нефтегазовых компаний России, не нанесли серьезного ущерба.