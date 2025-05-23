«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения микрорайона Авиагородок

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» завершили капитальный ремонт силового трансформатора 63 МВА на подстанции 110 кВ, обеспечивающей надежное электроснабжение аэропорта Пулково и жителей микрорайона.

Энергетики выполнили на объекте комплекс работ: заменили запорную арматуру, газовое и струйное реле, выполнили ревизию и промывку активной части силового трансформатора, отремонтировали устройство регулирования напряжения под нагрузкой и систему охлаждения, наладили систему релейной защиты и автоматики.