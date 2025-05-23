«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения микрорайона Авиагородок
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» завершили капитальный ремонт силового трансформатора 63 МВА на подстанции 110 кВ, обеспечивающей надежное электроснабжение аэропорта Пулково и жителей микрорайона.
Энергетики выполнили на объекте комплекс работ: заменили запорную арматуру, газовое и струйное реле, выполнили ревизию и промывку активной части силового трансформатора, отремонтировали устройство регулирования напряжения под нагрузкой и систему охлаждения, наладили систему релейной защиты и автоматики.
«Работы проведены в рамках адресной программы ремонтов филиала. Все мероприятия выполняются в срок и направлены на обеспечение города современной электросетевой инфраструктурой, соответствующей социальным и экономическим планам развития. В результате повышена надежность электроснабжения аэропорта Пулково, а также школы, детских садов и жилых комплексов в микрорайоне Авиагородок», — отметил первый заместитель директора-главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» Антон Шалашов.