Энергетики построили подстанцию для улучшения электроснабжения 120 домов в Серпухове

Специалисты «Мособлэнерго» установили новую трансформаторную подстанцию для улучшения электроснабжения 120 частных домов, расположенных на Российской улице в Серпухове.

Комплектная однотрансформаторная подстанция КТП-50, оснащенная силовым трансформатором мощностью 400 кВА, заменила прежнюю подстанцию, которая исчерпала свой ресурс эксплуатации. Установка нового энергообъекта, соответствующего современным требованиям надежности и эксплуатационной безопасности, призвана обеспечить бесперебойное энергоснабжение около 400 жителей города.

Модернизация подстанции была проведена в рамках инвестиционной программы специалистами компании с целью устранения рисков технологических нарушений в сетях и достижения долгосрочной стабильности энергосистемы региона.

Инвестиционная программа «Мособлэнерго» реализуется компанией для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья. Всего в рамках Инвестиционной программы в 2025 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 388 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 208,77 МВА дополнительной трансформаторной мощности в городских и муниципальных округах Московской области.