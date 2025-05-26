Межгосударственный диалог в действии: киргизская делегация изучает производственный опыт площадки СКТ

Генеральный консул Кыргызской Республики в городе Санкт-Петербург Российской Федерации Алтынай Сакеева посетила завод СКТ с рабочим визитом. Гости узнали историю перемещения завода «Севкабель» на площадку бывшего завода «Псковэлектросвар», осмотрели участки производства кабельно-проводниковой продукции, трубную линию, сварочный цех и цех производства ПВХ пластикатов.

Большое международное взаимодействие начинается с малых дел. Некоторые предприятия АКРОН Холдинга уже экспортируют в Киргизию свою продукцию, другие заинтересованы в работе с киргизской стороной. В ходе визита руководство завода и Генеральный консул обсудили вопросы по раскрытию потенциала торгово-экономического сотрудничества АКРОН Холдинга и киргизской стороны. Отмечена обоюдная заинтересованность в укреплении взаимодействия.

Генеральное консульство Киргизии открылось в Санкт-Петербурге 1 сентября 2023 года. Консульский округ, помимо Петербурга, включает территорию республик Карелии и Коми, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской Калининградской, Вологодской и Архангельской областей.

Киргизия является важным логистическим центром для России. Через десятки логистических комплексов Киргизии в Россию идут десятки торговых маршрутов не только из Китая, но и из любых стран, которые хотят торговать с Россией.