Межгосударственный диалог в действии: киргизская делегация изучает производственный опыт площадки СКТ

26 мая 2025, 16:30
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Источник:
СКТ Групп
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Генеральный консул Кыргызской Республики в городе Санкт-Петербург Российской Федерации Алтынай Сакеева посетила завод СКТ с рабочим визитом. Гости узнали историю перемещения завода «Севкабель» на площадку бывшего завода «Псковэлектросвар», осмотрели участки производства кабельно-проводниковой продукции, трубную линию, сварочный цех и цех производства ПВХ пластикатов.

Большое международное взаимодействие начинается с малых дел. Некоторые предприятия АКРОН Холдинга уже экспортируют в Киргизию свою продукцию, другие заинтересованы в работе с киргизской стороной. В ходе визита руководство завода и Генеральный консул обсудили вопросы по раскрытию потенциала торгово-экономического сотрудничества АКРОН Холдинга и киргизской стороны. Отмечена обоюдная заинтересованность в укреплении взаимодействия.

Генеральное консульство Киргизии открылось в Санкт-Петербурге 1 сентября 2023 года. Консульский округ, помимо Петербурга, включает территорию республик Карелии и Коми, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской Калининградской, Вологодской и Архангельской областей.

Киргизия является важным логистическим центром для России. Через десятки логистических комплексов Киргизии в Россию идут десятки торговых маршрутов не только из Китая, но и из любых стран, которые хотят торговать с Россией.

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Современные кабельные технологии (СКТ) SKT Group
Компания SKT Group управляет кабельно-проводниковыми активами ГК AKRON HOLDING в Северо-Западном федеральном округе. В состав SKT Group входят предприятие «ПСКОВКАБЕЛЬ» (г. Псков). Продукция SKT Group изготавливается и сертифицируется в соответствии с ГОСТ и ТУ ВНИИКП 16-705.499-2010 и 16.K71-310-2001 SKT Group входит в состав ассоциации Электрокабель и поддерживает инициативу по борьбе с фальсификатом «Кабель без опасности».