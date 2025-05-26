На ЕВРАЗ НТМК дан старт техническому перевооружению коксовой батареи № 10

На ЕВРАЗ НТМК заложили символическую памятную плиту в фундамент будущей коксовой батареи № 10.

В церемонии приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Инвестиции ЕВРАЗа в техническое перевооружение коксовой батареи № 10 превысят 28 млрд рублей. Она будет возводиться с учетом всех природоохранных требований и соответствовать наилучшим доступным технологиям. Производительность батареи составит 970 тыс. тонн валового кокса в год. Применение современных технологических решений даст значительный экологический эффект: прогнозируемое сокращение выбросов в атмосферу — свыше 1 тыс. тонн в год.

«Мы намерены получить первые тонны кокса с обновленной коксовой батареи в конце третьего квартала 2027 года, — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. — Мы применяем самые современные технологические решения при проведении техперевооружения, это позволит снизить нагрузку на окружающую среду и улучшить условия труда работников».

«Очень рад, что компания последовательно движется в решении и реализации инвестиционных проектов. Мы говорили про доменную печь, сейчас мы говорим про коксовую батарею № 10, которая, безусловно, нужна. Инвестиции в техперевооружение превышают 28 миллиардов рублей. Но самое главное: наработанная практика профессионалов-металлургов ЕВРАЗа, которая позволяет и дальше планово реализовать проекты, нужные для дальнейшей стабильной работы комбината. Я поздравляю коллектив металлургов с будущим новым производственным объектом», — сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«Нижний Тагил в первую очередь — центр металлургии, и модернизация ЕВРАЗ НТМК, а тем более коксохимического производства, которое является основой для других переделов, — важнейшее событие для дальнейшего развития градообразующего предприятия, — подчеркнул глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Знаю, что на новой коксовой батарее металлурги планируют более чем на тысячу тонн в год сократить выбросы в атмосферу. Это также существенный вклад в повышение качества жизни тагильчан».

Устанавливать памятные плиты в фундамент производственных агрегатов стало на ЕВРАЗ НТМК уже традицией, так, в 2016 году подобная церемония состоялась на доменной печи № 7. В канун Дня металлурга старт строительству новой домны также давал Денис Паслер, занимавший в то время пост председателя правительства Свердловской области.

Доменная печь № 7 была введена в работу в 2018 году, в 2020-м на ЕВРАЗ НТМК завершили модернизацию доменной печи № 6. Сегодня комбинат имеет одно из самых чистых и эффективных доменных производств в России.