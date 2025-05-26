Тепловые темы теперь на Kabel.FM и Vision. Кабельный электрообгрев доступен для всех вместе с «Тепловыми системами»

Пришло время разобраться с рынком кабельного электрообгрева. Промышленного и потребительского. Слишком долго эта тематика оставалсь закрытой, непонятной и противоречивой. Пришло время это изменить и раскрыть "тепловые темы" для широкой аудитории. Первый эпизод "Тепловых тем уже доступен"!

Cмотрите и слушайте "Тепловые темы"!

Подкаст и видео доступны на платфомах: Vision, RuTube, YouTube, ВК-Видео, Kabel.FM, Mave. Скоро еще больше платформ!

Тепловые темы — для всех, а не только профессионалов!

Не важно, вы проектируете, строите или эксплуатируете нефтегазовые и химические трубопроводы и промышленные здания, делаете электоподогрев в строительстве или транспорте, строите самолеты или корабли, просто покупате теплый пол, электрополотенцесушитель или коврик с электроподогревом себе в дом или квартиру , или даже просто любите необычные гаджеты — для всех и каждого есть свои собственные "Тепловые темы". Тепловые темы — это буквально все, что вы любите - музыка, фильмы, книги, машины, футбол, горячий кофе с молоком, компьютерные игры в дополнении к основной теме — электрообгреву.

Мы любим электрообогрев!

Компания "Тепловые системы" TSHEAT совместно с RusCable.Ru и Kabel.FM выпускает новое регулярное шоу и подкаст "Тепловые темы", который делают те люди, которые по-настоящему любят электрообгрев. В новом регулярном подкасте мы будем разбирать новости, видео, публикации, статьи и отвечать на вопросы и комментарии по тематике электрообогрева и отвечаем на письма и комментарии. Это все наши тепловые темы!

Кто и зачем все это делает?

Проект "Тепловые темы" — это история про настоящий живой интерес, хобби и истинное увлечение работой, который делает команда "Тепловых систем" и RusCable.Ru. Всем действительно это интересно!

Ведущий: Алесандр Задеев, технический директор «Тепловых систем», эксперт в области электрообогрева, а еще человек, который любит кабельный электрообгрев и что-то еще.

Алесандр Задеев, технический директор «Тепловых систем», эксперт в области электрообогрева, а еще человек, который любит кабельный электрообгрев и что-то еще. За кадром, концепт, монтаж и дистрибуция: Сергей Кузьминов из RusCable.Ru, который разбирается в легендах и мифах кабельного бизнеса.

Сергей Кузьминов из RusCable.Ru, который разбирается в легендах и мифах кабельного бизнеса. Помогает с SMM, контентом и дизайном: Екатерига Вишнякова, которая делает суровый и сложный бизнес «Тепловых систем» еще теплее через дизайн и коммуникации.

Екатерига Вишнякова, которая делает суровый и сложный бизнес «Тепловых систем» еще теплее через дизайн и коммуникации. Разбирается в коммерческих условиях рынка: Владимир Дубинин, коммерческий директор «Тепловых систем».

Владимир Дубинин, коммерческий директор «Тепловых систем». Отвечает за «блок вопросов про производство»: Дмитрий Кошкин, генеральный директор завода, который производит кабельный электрообогрев «Тепловые Системы Полюс»

Так и зачем все это делают? Все просто! Все эти люди любят электрообгрев и готовы о нем рассказывать!

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Официальный сайт «Тепловых систем» https://tsheat.ru/

Свои вопросы, находки и публикации отправляйте в чат «Тепловых систем» ТС Грелка

Подкаст «Тепловые темы» выходит еще и на радио Kabel.FM!

Видеоверсию смотрите на RusCable.Ru, Vision, Rutube, YouTube, ВК-видео

Кое-что еще, Не путайте "Тепловые системы" с другими!

Тепловые системы — это Российский производитель кабельных систем электрообогрева полного цикла: проектируем, производим, доставляем и осуществляем пуско-наладку систем на ваших объектах уже более 16 лет.

Производство в г. Мытищи! Не путайте с другими производителями и компаниями из г. Мытищи!