Тепловые темы теперь на Kabel.FM и Vision. Кабельный электрообгрев доступен для всех вместе с «Тепловыми системами»
Пришло время разобраться с рынком кабельного электрообгрева. Промышленного и потребительского. Слишком долго эта тематика оставалсь закрытой, непонятной и противоречивой. Пришло время это изменить и раскрыть "тепловые темы" для широкой аудитории. Первый эпизод "Тепловых тем уже доступен"!
Cмотрите и слушайте "Тепловые темы"!
Подкаст и видео доступны на платфомах: Vision, RuTube, YouTube, ВК-Видео, Kabel.FM, Mave. Скоро еще больше платформ!
Тепловые темы — для всех, а не только профессионалов!
Не важно, вы проектируете, строите или эксплуатируете нефтегазовые и химические трубопроводы и промышленные здания, делаете электоподогрев в строительстве или транспорте, строите самолеты или корабли, просто покупате теплый пол, электрополотенцесушитель или коврик с электроподогревом себе в дом или квартиру , или даже просто любите необычные гаджеты — для всех и каждого есть свои собственные "Тепловые темы". Тепловые темы — это буквально все, что вы любите - музыка, фильмы, книги, машины, футбол, горячий кофе с молоком, компьютерные игры в дополнении к основной теме — электрообгреву.
Мы любим электрообогрев!
Компания "Тепловые системы" TSHEAT совместно с RusCable.Ru и Kabel.FM выпускает новое регулярное шоу и подкаст "Тепловые темы", который делают те люди, которые по-настоящему любят электрообгрев. В новом регулярном подкасте мы будем разбирать новости, видео, публикации, статьи и отвечать на вопросы и комментарии по тематике электрообогрева и отвечаем на письма и комментарии. Это все наши тепловые темы!
Кто и зачем все это делает?
Проект "Тепловые темы" — это история про настоящий живой интерес, хобби и истинное увлечение работой, который делает команда "Тепловых систем" и RusCable.Ru. Всем действительно это интересно!
- Ведущий: Алесандр Задеев, технический директор «Тепловых систем», эксперт в области электрообогрева, а еще человек, который любит кабельный электрообгрев и что-то еще.
- За кадром, концепт, монтаж и дистрибуция: Сергей Кузьминов из RusCable.Ru, который разбирается в легендах и мифах кабельного бизнеса.
- Помогает с SMM, контентом и дизайном: Екатерига Вишнякова, которая делает суровый и сложный бизнес «Тепловых систем» еще теплее через дизайн и коммуникации.
- Разбирается в коммерческих условиях рынка: Владимир Дубинин, коммерческий директор «Тепловых систем».
- Отвечает за «блок вопросов про производство»: Дмитрий Кошкин, генеральный директор завода, который производит кабельный электрообогрев «Тепловые Системы Полюс»
Так и зачем все это делают? Все просто! Все эти люди любят электрообгрев и готовы о нем рассказывать!
Подпишитесь на "Тепловые темы"
Подпишитесь на телеграм-канал «Тепловые темы» https://t.me/tsheatcompany
Официальный сайт «Тепловых систем» https://tsheat.ru/
Свои вопросы, находки и публикации отправляйте в чат «Тепловых систем» ТС Грелка
Подкаст «Тепловые темы» выходит еще и на радио Kabel.FM!
Видеоверсию смотрите на RusCable.Ru, Vision, Rutube, YouTube, ВК-видео
Кое-что еще, Не путайте "Тепловые системы" с другими!
Тепловые системы — это Российский производитель кабельных систем электрообогрева полного цикла: проектируем, производим, доставляем и осуществляем пуско-наладку систем на ваших объектах уже более 16 лет.
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