Адыгейский филиал «Россети Кубань» выполнил годовой план по оснащению высоковольтных ЛЭП птицезащитными устройствами

33 минуты назад
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Источник:
Россети Кубань
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Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» смонтировали 114 птицезащитных устройств (ПЗУ) на высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края. Годовой план ремонтной программы по данному технологическому направлению полностью выполнен.

Защищающие птиц от поражения электрическим током специальные диэлектрические конструкции установлены на линиях электропередачи «Тверская – Кабардинская тяговая», «Тверская – Куринская тяговая» и «Белореченская ГЭС – ДМ-8».

ПЗУ монтируются на траверсах линий электропередачи и оберегают птиц от контакта с токоведущими частями линейных объектов, а также препятствуют загрязнению гирлянд изоляторов продуктами жизнедеятельности пернатых. Установка птицезащитных устройств снижает вероятность технологических нарушений и повышает надежность электроснабжения потребителей.

Всего в зоне ответственности Адыгейских электрических сетей на высоковольтных ЛЭП на основе рекомендаций орнитологов установлено более четырех тысяч птицезащитных устройств, которые расположены в ключевых орнитологических территориях и их буферных зонах.

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. Общая протяженность линий электропередачи разного уровня напряжения составляет более девяти тысяч километров.

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