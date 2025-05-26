На проектирование и строительство дороги между СВХ и Курганской улицей в Москве направят 17 млрд рублей

Объявлен открытый конкурс в электронной форме на проектирование и строительство участка магистрали для соединения Северо-Восточной хорды (СВХ) и улицы Курганская. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Максимальная цена контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту составляет 17 млрд рублей. Заявки на конкурс принимаются до 4 июня, победителя намерены определить 9 июня. Срок исполнения контракта – 1145 календарных дней.

Согласно техзаданию, район работ ограничен с севера 1-м и 2-м Иртышскими проездами, с юга – Щелковским шоссе, с запада – Московским центральным кольцом, с востока – улицей Уральская. Будущий проект должен предусматривать реконструкцию участка Амурской улицы от СВХ до улицы Монтажной длиной 1,8 км со строительством бокового проезда, реконструкцию участков улицы Тагильская от Проектируемого проезда 1913 до улицы Амурская, 2-ого Иртышского проезда, Амурского переулка, улицы Бирюсинка от Амурской улицы до 2-го Иртышского проезда, улицы Байкальская от Уральской улицы до улицы Бирюсинка со строительством боковых проездов, а также 1-ого Иртышского проезда.

Также запланированы работы на искусственных сооружениях. В частности, проект будет предусматривать возведение эстакады правоповоротного съезда с Проектируемого проезда 1913 на СВХ в сторону севера длиной 280 метров, эстакады левоповоротного съезда с Проектируемого проезда 1913 на СВХ в сторону юга длиной 150 метров, левоповоротного эстакадного съезда с хорды для обеспечения подъезда к станции МЦК «Локомотив», метро Черкизовская протяженностью 420 метров, пешеходного перехода на пересечении Амурской улицы и Амурского переулка, а также подпорной стены. Кроме того, планируется реконструировать эстакаду через СВХ – на ней организуют тротуар.

Напомним, проект планировки территории для строительства дороги для соединения СВХ и улицы Курганской был одобрен в сентябре 2021 года. Тогда же сообщалось, что объект пройдет через территорию московских районов Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово, Измайлово и Преображенское, обеспечив соединение СВХ с улицей Курганской с дальнейшим выходом на МКАД. Общая протяженность дорог, которые построят и реконструируют в рамках проекта, составит более 8 км.