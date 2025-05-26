«Роснефть» может начать реализацию Томторского редкоземельного проекта

Якутия рассчитывает на скорое начало реализации Томторского редкоземельного проекта, заявил ТАСС глава республики Айсен Николаев.

"Мы, безусловно, удовлетворены тем, что "Роснефть" включила Томторское месторождение в периметр своей деятельности - она стала единственным владельцем ООО "Восток инжиниринг". С [главой "Роснефти"] Игорем Ивановичем Сечиным встречались и обсуждали этот вопрос", - сказал Николаев.

Он отметил, что необходимо создать технологии, которые позволят извлекать редкоземельные элементы.

"Суть заключается в том, чтобы не просто добывать ниобий и другие редкоземы для экспорта, но и создать новые отрасли внутри страны, закрывая внутренние потребности и обеспечивая технологический суверенитет страны. Уверен, реализация проекта скоро начнется, все возможности, в том числе необходимые компетенции, у крупнейшей госкомпании имеются", - добавил глава Якутии.

Ранее "Роснефть" стала 100-процентным владельцем ООО "Восток инжиниринг", которое является держателем лицензии на Томторское месторождение редкоземельных металлов в Якутии с июля 2014 года. Срок действия лицензии - до конца августа 2034 года.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2024 года поручал решить вопрос с неиспользуемым Томторским месторождением. Глава государства тогда отмечал, что бизнес-структуры, получившие лицензию на месторождение много лет назад, не вкладывают средства в его разработку.

Томторское месторождение - одно из крупнейших месторождений редкоземельных металлов в мире. Прогнозные ресурсы составляют 154 млн тонн руды с очень высоким содержанием оксидов 10 редкоземельных элементов, в том числе ниобия, тербия, иттрия и скандия. Запасы содержат около 30 млн тонн руды и 82 тыс. тонн монацитового концентрата. Содержание оксида редкоземельных металлов в руде является одним из самых высоких в мире - 10%, оксида ниобия - 4,5%.