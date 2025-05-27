«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией более тысячи объектов малого и среднего бизнеса в I квартале 2025 года

За первые три месяца текущего года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 1 076 объектов малого и среднего предпринимательства на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Общая присоединенная мощность составила 28,9 МВт. Из них 15,4 МВт выделено для подключения 874 объектов в Санкт-Петербурге и 13,4 МВт – для 202 объектов в Ленинградской области.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».