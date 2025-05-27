«РусГидро» начала проектировать пока только одну ГЭС

"РусГидро" на данный момент начала проектировать лишь одну новую гидроэлектростанцию - Нижне-Зейскую ГЭС, сообщил член правления компании Роман Бердников на круглом столе ассоциации "Гидроэнергетика России".

"Нас как "РусГидро" сейчас загрузили строительством тепловой генерации. У нас сейчас шесть проектов на Дальнем Востоке. Мы их делаем, финансовые ковенанты у нас там не самые простые", - сказал Бердников и напомнил о сложной долговой нагрузке компании.

"Ситуация не самая лучшая. Дальше у нас два года идут пики строительства тепловой генерации. И только с 2028 года мы начинаем получать назад эти деньги", - заявил Бердников.

"Поэтому, наверное, когда будет происходить возврат (инвестиций - ИФ), одну (гидроэлектро - ИФ) -станцию собственными силами можно потянуть, но это максимум, который можно потянуть", - сказал он.

"РусГидро" объявила о начале проектирования Нижне-Зейской и Селемджинской ГЭС весной 2023 года. Решения по источникам финансирования пока нет, говорил тогда Бердников. Минэнерго тогда ожидало, что запуск ценовой зоны на Дальнем Востоке (с 2025 года регион вошел в ценовую зону Сибири - ИФ) создаст условия для финансирования строительства новых ГЭС.

В 2025 году РусГидро" планирует завершить проектирование и оценку стоимости Нижне-Зейской и Селемджинской ГЭС и перейти к поиску источников финансирования, позже актуализировал статус проекта Бердников.