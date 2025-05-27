Сочинский филиал «Россети Кубань» отремонтировал к курортному сезону 125 км ЛЭП

В рамках подготовки энергокомплекса к курортному сезону с начала 2025 года специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» провели техническое обслуживание и ремонт более 125 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения.

В числе отремонтированных – энергообъекты, которые обеспечивают электричеством населенные пункты, а также курортную инфраструктуру в горном кластере Красной Поляны и на Черноморском побережье Краснодарского края в районе Большого Сочи и Туапсе. Ежегодно здесь отдыхают миллионы туристов из разных уголков России.

Специалисты Сочинских электрических сетей заменили более 60 км провода, 410 опор и 1 750 изоляторов. От кустарников и древесной растительности очищены трассы общей площадью более 340 га, что способствует снижению риска возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.

Кроме того, для подготовки энергооборудования к прохождению летнего пика нагрузок проведены технические мероприятия на 74 трансформаторных подстанциях. Специалисты отремонтировали 11 трансформаторов, а также выключатели и другое подстанционное оборудование.

К работе в летний период подготовлен оперативный персонал компании. Энергетики приняли участие в противоаварийных тренировках, прошли обучение особенностям безопасного труда в условиях высоких температур.

Территория сочинского энергорайона составляет 6 000 кв. км от города Горячий Ключ на севере до границы с Республикой Абхазия на юге, от поселка Архипо-Осиповка на западе до станицы Тверская на востоке. Мероприятия по техобслуживанию и ремонту планомерно выполняются энергетиками Сочинских электрических сетей в течение всего года. Подготовка к летнему сезону фактически начинается уже зимой.