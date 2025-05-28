Энергетики «Россети Центр и Приволжье» модернизировали электросети в Перемышльском районе Калужской области

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго» завершили комплексную реконструкцию воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в Перемышльском районе Калужской области. Модернизация повысила надежность электроснабжения села Гремячево и деревни Букреево, разделенных руслом реки Оки.

В рамках проекта энергетики реализовали технически сложное решение: построили линию электропередачи переходного типа с использованием 20-метровых опор-стоек. Длина пролета над Окой составила более 0,2 км. Кроме того, заменили 175 опор и выполнили монтаж 5,3 км самонесущего изолированного провода.

Проведенные работы с применением современных технологий значительно повысили надежность и качество электроснабжения Гремячево и Букреево, обеспечив стабильную работу электросетей.